PSD pede maior fiscalização aos apoios sociais

Rui Rio defende mais fiscalização do Governo aos apoios sociais para que não haja abusos.

Em campanha no distrito de Viana do Castelo, o líder do PSD criticou quem recebe subsídio de desemprego e Rendimento Social de Inserção só porque está acomodado e não quer trabalhar.

Rio está confiante na colheita de votos no Minho. Em Ponte de Lima, com o CDS dividido em três, o PSD vê uma oportunidade de assaltar o bastião centrista.