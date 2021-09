PAN recebido no Montijo por manifestantes pró-tourada

O PAN foi recebido esta segunda-feira numa arruada, no Montijo, por dezenas de manifestantes a favor das touradas.

O momento pode ser visto no vídeo, que mostra os elementos do PAN, incluindo a líder Inês Sousa Real e o cabeça de lista no Montijo, Miguel Dias, rodeados por aficionados.

Vários elementos das autoridades estiveram no local.

Citada pela Lusa, Inês Sousa Real reafirmou a convicção de que o bem-estar animal é incompatível com a continuidade das touradas.

"Nós defendemos um passo civilizacional, que é deixar de provocar sofrimento aos animais na arena, defendemos que a atividade tem de ser repensada, tem que ser reconvertida numa atividade em que não exista qualquer componente de sofrimento animal, mantendo-se os trajes, as coreografias", disse, numa ação de campanha para as eleições autárquicas de domingo.

Na semana passada, a líder do PAN foi ameaçada nas redes sociais, tendo encaminhado as mensagens para o Ministério Público.





