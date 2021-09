O encerramento da campanha do Chega para as eleições autárquicas de 26 de setembro vai contar com a presença de Santiago Abascal e de Eduardo Bolsonaro em Lisboa.

O líder do Vox e o filho do Presidente do Brasil estarão com André Ventura para assinar a Carta de Madrid.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas prolonga-se até dia 24, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

