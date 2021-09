Catarina Martins critica artigo de António Costa sobre a Galp 

Catarina Martins diz que o artigo de opinião de António Costa nada explica sobre os despedimentos da Galp e acusa o primeiro-ministro de não ter feito nada para os travar.

Em campanha no distrito de Setúbal, a coordenadora do Bloco de Esquerda criticou ainda o anúncio do Governo sobre o preço da eletricidade.

Catarina Martins embarcou nas críticas ao ministro do Ambiente e a um anúncio que considera perigoso e até enganador.

Setúbal é o segundo melhor distrito do Bloco de Esquerda em vereadores e o objetivo nas autárquicas é manter os três lugares conquistados há 4 anos.

Veja também: