Costa apanha comboio para apoiar candidatos autárquicos de Lisboa, Oeiras e Cascais

O secretário-geral do PS começou o dia com uma viagem de comboio entre Lisboa e Cascais e continua na 'mira' dos partidos, da esquerda à direita.

Para celebrar o Dia Europeu sem Carros, António Costa viajou esta quarta-feira de comboio de Lisboa até Cascais, num trajeto que contou com Fernando Medina à partida, no Cais do Sodré, e Pedro Nuno Santos na carruagem. Na viagem, o secretário-geral recusou-se a fazer "leituras do futuro" sobre o encontro entre os dois dirigentes socialistas.

"Pode ser visto como uma leitura do presente: o PS está todo junto a trabalhar para aquilo que importa, que é a resolução da vida dos portugueses, e para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento do nosso país", adiantou aos jornalistas durante o trajeto.

Costa aproveitou a ocasião para salientar que pretende que se desenvolva, em Portugal, um "novo 'cluster' ferroviário" e "uma nova indústria nacional da ferrovia" que permita ao país ter uma "economia mais desenvolvida" que produza comboios.