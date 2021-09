Dia de reflexão numa era digital: "cada vez faz menos sentido"

Na véspera das eleições autárquicas, o país encontra-se "em reflexão". Numa era digital, Ricardo Costa considera que o designado "dia de reflexão" faz "cada vez menos sentido".

"As próprias leis estão desadequadas da prática, porque qualquer pessoa que esteja neste momento no online, consegue ver todas as reportagens que foram feitas de campanha", avisa Ricardo Costa.