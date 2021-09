Agradecimentos e disponibilidades: a "pré-reação" de Catarina Martins

Catarina Martins prestou breves declarações à comunicação social durante a noite eleitoral, onde agradeceu aos candidatos do Bloco de Esquerda e a quem os apoiou, mas onde também se apresentou como uma possibilidade para "contribuições" na Câmara Municipal de Lisboa.

Mas Catarina Martins não esperou por amanhã para os agradecimentos.

"Agradecer aos candidatos e candidatas do Bloco de Esquerda nestas eleições, um pouco por todo o país, a todos os militantes, simpatizantes, a toda a gente que se juntou a nós nesta longa campanha. Foi uma campanha extraordinária, muito mobilizada, no interior, no litoral, do Norte ao Sul do país, com força onde o Bloco de Esquerda dá os primeiros passos e começa a ter resultados muito interessantes. Mas ainda é cedo para termos estes resultados e fica esta saudação a este trabalho gigantesco, foi feito em todo o país, muito empenhado, como deve ser. E sabemos que fizemos o nosso trabalho porque não há sítio nenhum, no país, em que as pessoas não saibam as prioridades da habitação, dos transportes, do ambiente, da igualdade, que vão marcar a atuação de todos os eleitos e eleitas do Bloco de Esquerda a partir desta noite."