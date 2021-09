"Estrela de televisão combativa": Suzana Garcia aos olhos do The New York Times

A candidata a presidente da Câmara Municipal da Amadora, Suzana Garcia, é protagonista num artigo do The New York Times publicado esta sexta-feira, relativo às eleições autárquicas.

A candidata pelo PSD, CDS-PP, PDR e MPT é, aos olhos do jornal norte-americano, uma "estrela de televisão" com "personalidade combativa".

O artigo destaca, também, a ideia de confrontação que a candidata colocou ao país, relativamente à forma como Portugal deve abordar o seu legado referente ao seu período colonial.

O texto é assinado pelo correspondente do The New York Times em Portugal, Espanha e Marrocos, Nicholas Casey.

O autor destaca momentos de Suzana Garcia, como aquele em que denominou por "traidoras" as batalhas por justiça racial em Portugal, e também a forma antiquada como se referiu a parte da população: "negros", em especial, num momento em que se candidata no concelho da Amadora, “uma cidade adjacente a Lisboa” com uma das maiores comunidades de etnia africana em Portugal.

