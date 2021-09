Marques Mendes: Fernando Medina "é um claro perdedor do ponto de vista político"

Perante os dados das projeções, Marques Mendes faz uma análise a quem sai mal nestas autárquicas. Com um ênfase na Câmara de Lisboa, o comentador destaca a posição frágil em que Medina fica depois destas eleições.

"Eu acho que Fernando Medina sai mal, mesmo que ganhe as eleições. Sai mal e fragilizado", diz o comentador da SIC. "Ele herdou uma câmara com maioria absoluta, perdeu a maioria absoluta com 42%. Agora, mesmo que ganhe - estaremos para ver -, ele tem um resultado muitíssimo aquém daquele que teve. É um claro perdedor do ponto de vista político."

Além do resultado do PS, também a decisão da Iniciativa Liberal (IL) de avançar com uma lista própria à capital, não integrando a coligação à direita de Carlos Moedas, merece críticas por parte de Marques Mendes:

"Com estes dados das projeções, se a IL tivesse feito coligação com Carlos Moedas, provavelmente a vitória de Carlos Moedas neste momento era um dado bastante mais adquirido e seguro. A IL sai mal nesta posição", afirma.

A nível nacional, Marques Mendes aponta a derrota da CDU, que "aparentemente não recupera nada e perde câmaras", e as perdas do PS em Coimbra, Mealhada - "um bastião tradicional do PS" -, em Mourão e Redondo. Também o facto de não ter vencido a câmara de Portalegre é um sinal negativo para António Costa.