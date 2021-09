Em Coimbra, José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos, foi cabeça de lista de uma coligação liderada pelo PSD e roubou a autarquia ao PS.

O ex-bastonário e ex-vereador sem pelouro, eleito numa lista de um movimento de cidadãos há quatro anos, ganhou com maioria absoluta.

Manuel Machado preparava-se para repetir um terceiro mandato pela segunda vez, depois de já ter estado 12 anos à frente da câmara. Estava desde 2013 à frente da autarquia e também da Associação Nacional de Municípios. Fez um discurso de aceitação de derrota que parecia uma despedida, mas não revelou se toma posse como vereador, guardando a decisão para mais tarde.

No distrito, o PS era desde 2017 maioritário com 12 autarquias contra cinco do PSD. Nestas eleições a diferença esbateu-se, com nove para o PS, sete lideradas pelo PSD e uma, a da Figueira da Foz nas mãos do movimento liderado por Santana Lopes.

