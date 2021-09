José Manuel Silva promete novo ciclo em Coimbra com Câmara de "portas abertas"

O presidente eleito da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra, afirmou que vai iniciar um novo ciclo na cidade, com um município de "portas abertas e janelas arejadas".

José Manuel Silva, que derrotou o presidente cessante, Manuel Machado (PS), salientou, no discurso de vitória, que vai iniciar "um novo ciclo que irá ser sentido por todos os munícipes" de Coimbra.

"Vamos trabalhar unidos e em conjunto, com uma lealdade crítica para que todos nos possamos melhorar, com as nossas sugestões, com as nossas críticas, que serão sempre bem vindas, governando uma Câmara de portas abertas e janelas arejadas, de forma transparente e para as pessoas", frisou o cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR /Aliança, que incluiu ainda membros do Somos Coimbra, movimento independente pelo qual José Manuel Silva foi eleito vereador na oposição em 2017.