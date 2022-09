Moedas na Câmara de Lisboa há um ano: o que mudou e os principais desafios

Faz esta segunda-feira um ano que Carlos Moedas surpreendeu e ganhou as eleições autárquicas em Lisboa. O maior desafio tem sido lidar com a oposição.

Foi a grande surpresa das últimas autárquicas. Carlos Moedas tirou a câmara de Lisboa a Fernando Medina por 2 mil votos. Naquela noite, Carlos Moedas ganhou, mas ficou em minoria na Câmara. Rui Rio deixou logo o aviso.

A primeira polémica do mandato envolveu a ciclovia da Almirante Reis. Primeiro era para tirar, mas era preciso ouvir os moradores. Agora a ciclovia ainda aguarda destino.

O clima de guerrilha na Câmara tem sido constante, sobretudo com o Bloco de Esquerda e mais recentemente com o PCP.

A maior bandeira é, até agora, transportes gratuitos para maiores de 65 e menores de 23 anos.

Na habitação, estão a ser recuperados 11 bairros camarários e há dias.

No próximo ano, Portugal recebe as Jornadas Mundiais da Juventude. Moedas exigiu dividir a conta com o Governo e conseguiu.

Também tem exigido um lugar à mesa das negociações sobre o novo aeroporto de Lisboa, ainda que, até agora, no máximo, só tenha sido chamado para uma breve conversa sobre o assunto no banco de trás do carro de Pedro Nuno Santos.

O site carlosmoedas21, onde estavam as promessas de campanha, foi entretanto tomado por alguém e agora, ao lado dos chavões eleitorais, ensina-se a jogar em casinos online.