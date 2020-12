Brexit: Reino Unido exclui retomar negociações em 2021

O governo britânico descartou esta segunda-feira retomar as negociações comerciais pós-Brexit com a União Europeia (UE) em 2021 caso não chegue a um acordo até ao final do ano.

Esta semana é apontada como decisiva para as negociações de uma futura parceria entre a União Europeia e o Reino Unido, mas ainda não é certo que um acordo seja possível. A presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico voltam a falar esta tarde.

O negociador-chefe europeu, Michel Barnier, terá dito hoje aos embaixadores dos 27 que as negociações entre UE e Reino Unido sobre a relação futura prosseguem hoje em Bruxelas, mas sem avanços suficientes nos dossiês que têm impedido um compromisso.

De acordo com fontes diplomáticas, num encontro hoje de manhã com as representações permanentes dos Estados-membros em Bruxelas, Barnier apontou que ainda não há entendimento em torno dos três capítulos mais sensíveis das negociações - concorrência, mecanismo de resolução de litígios e pescas -, nem tão pouco houve progressos de vulto.

Segundo algumas fontes, Barnier apontou quarta-feira como data limite para um entendimento, informação que o porta-voz da Comissão, Eric Mamer, se escusou a confirmar, na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia.