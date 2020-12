Documento final do pós-Brexit ratificado no Parlamento britânico nos próximos dias

Os embaixadores dos 27 Estados-membros avaliaram o documento final do acordo comercial pós-Brexit.

O documento tem centenas de páginas que terão de ser analisadas ao detalhe nos próximos dias. 11 meses depois do divórcio, a União Europeia e o Reino Unido desenharam finalmente as regras da relação futura que terá de ser ratificada no Parlamento britânico nos próximos dias.

Os líderes pediram que a Comissão Europeia apresentasse uma reserva para os países europeus mais afetados pela saída dos britânicos da União Europeia.

O presidente francês foi um dos chefes de estado europeus a usar o Twitter para agradecer o trabalho de Michel Barnier nas negociações e dizer ainda que "a força e unidade da Europa, compensou".

Uma ideia repetida pelo Primeiro Ministro italiano. Giuseppe Conte reforçou que o Reino Unido se mantém um parceiro e aliado central para Itália e para a União, tal como Pedro Sánchez que deixou uma nota sobre o diálogo continuo para fechar um acordo com o Reino Unido sobre Gibraltar.

A UE e o Reino Unido fecharam esta quinta-feira, véspera de Natal, o acordo sobre a parceria pós-Brexit.

“Chegámos finalmente a um acordo. Foi um longo caminho, mas temos um bom acordo, que é justo e equilibrado”, anunciou Von der Leyen numa conferência de imprensa com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na sede do executivo comunitário.

A uma semana do final do “período de transição” para a consumação do Brexit e da saída do Reino Unido do mercado único, o bloco europeu e Londres evitaram assim um divórcio desordenado, estabelecendo um acordo de comércio livre que regerá as relações futuras.