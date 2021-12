Ministro britânico para o Brexit demite-se

O ministro britânico do Brexit, David Frost, demitiu-se este sábado em discordância com a "direção política" do governo de Boris Jonhson.

Frost renuncia ao cargo numa altura em que decorrem (re)negociações importantes relativas à aplicação do protocolo para a Irlanda do Norte.

De acordo com o Mail on Sunday, que avançou com a notícia, David Frost já tinha entregado a demissão ao primeiro-ministro britânico há cerca de uma semana, mas acabou por ser persuadido por Johnson a ficar no cargo até janeiro.

Em novembro, a União Europeia (UE) tinha instado o Reino Unido a dar um grande passo em direção às propostas dos 27 Estados-membros para encontrar um entendimento sobre a implementação do Protocolo da Irlanda do Norte no acordo de Brexit.

