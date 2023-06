O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro ao ser ouvido esta terça-feira no Parlamento, no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, esclareceu que ligou a Galamba, que houve um reporte da situação do computador de Frederico Pinheiro, mas que isso não implica um pedido de atuação por parte dos serviços de informação.

A audição foi imposta pela Iniciativa Liberal com recurso ao agendamento de caráter obrigatório após um primeiro chumbo, que contou apenas com o voto contra do PS.

“Em defesa do Estado de Direito e Democracia”

Com a Iniciativa Liberal a arrancar a audição, o assunto acaba por ser repetitivo, mas é normal, tendo em conta a ausência de esclarecimentos nas últimas semanas ao que diz respeito a quem é que contactou quem, deu o “sim” e sabia da intervenção dos Serviços de Informação na recuperação do computador de Frederico Pinheiro.

“É sabido que foi contactado pelo ministro João Galamba, após este não ter conseguido contactar com o primeiro-ministro”, refere Rodrigo Saraiva que acrescenta que recusaram, tanto o secretário de Estado, como o primeiro-ministro, recusaram elucidar sobre tudo isto mais de 30 vezes.

Por enquanto, a pergunta é simples: “contactou com João Galamba na noite de 26 de abril?”

Esta resposta irá despoletar várias outras perguntas, segundo o deputado da IL.