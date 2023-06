José Miguel Júdice acusa o ministro das Infraestruturas, João Galamba, de ter mentido na comissão parlamentar de inquérito à TAP.

No habitual espaço de comentário, na SIC Notícias, afirma que Galamba “tem alguma coisa a ganhar” ao mentir.

O comentador da SIC diz ainda que o secretário de Estado Adjunto de António Costa, António Mendonça Mendes, “deu um sinal claro”: “Galamba, já não estão protegido”.

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro foi ouvido na terça-feira no Parlamento, onde esclareceu que ligou a Galamba e que houve um reporte da situação do computador de Frederico Pinheiro, mas que isso não implica um pedido de atuação por parte dos serviços de informação.