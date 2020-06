Entre 1995 e 2007, o suspeito no caso de Madeleine McCann viveu em duas casas na zona de Lagos, no Algarve. O novo proprietário de uma das casas ficou surpreendido com a notícia.

A polícia pede que quem teve ligação ao homem ou conheça as casas que forneça informações.

