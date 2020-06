Caso Maddie: Morador descreve suspeito

Joaquim Braz não tem as melhores impressões do principal suspeito no caso Madeleine McCann. Descreve-o como sendo "frio" e com "cara de poucos amigos" e diz também que é Bruckner tem semelhanças com o pai de Maddie. O morador afirma também ter visto uma das viaturas do suspeito.

Christian Bruckner tem um longo cadastro. Esteve preso por duas vezes em Portugal e é suspeito de estar envolvido no desaparecimento de mais duas crianças: uma também no Algarve há 24 anos e outra na Alemanha, em 2015.

