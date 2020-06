Procurador alemão critica Justiça portuguesa no caso Maddie

O procurador alemão que aponta a suspeita do envolvimento de Christian Brückner na morte de Madeleine McCann não está satisfeito com a colaboração das autoridades portuguesas. Hans Wolters diz que trabalhar com o sul da Europa é demorado.

Entretanto, sabe-se agora que pode haver uma terceira viatura, ainda por descobrir, ligada ao principal suspeito do caso.