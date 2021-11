Ativistas pelo clima manifestam-se todos os dias junto ao local da COP26

Os ativistas pelo clima fazem todos os dias manifestações junto ao local onde decorre a Cimeira do Clima COP26 em Glasgow para exigirem ações concretas e imediatas para evitar alterações climáticas catastróficas.

Elementos do Fridays for Future de todo o mundo erguem cartazes com frases como "traição climática". O grupo Green Alliance vestiu-se como os atores da série "Squid Games" com cartazes "párem de jogar jogos".

Em frente ao escritório do banco americano JP Morgan em Glasgow, ativistas do grupo Extinction Rebellion protestaram exigindo o fim do financiamento da exploração de combustíveis fósseis.

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos reúnem-se até 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, na 26.ª Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre alterações climáticas (COP26) para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

VEJA TAMBÉM:

LINKS ÚTEIS