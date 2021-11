"Chega de blá blá blá": jovens nas ruas de Glasgow pelo clima

Os jovens saem às ruas de Glasgow esta sexta-feira para pressionar os governos a agirem, acusando-os países de promessas vazias para combater as alterações climáticas. Vários movimentos de jovens, como Fridays for Future iniciado por Greta Thunberg, marcam presença junto à Cimeira do Clima COP26.

A jovem ativista sueca acusa ainda a COP26 de ser "a mais exclusiva das cimeiras mundiais do clima e uma montra para os países ricos" e que se reduz a cerca de duas semanas de exaltação do 'status quo' da ação climática e do "blá, blá, blá" dos políticos.

A Rede Internacional de Ação Climática acusou na quarta-feira a organização da COP26 de impedir a entrada da maioria dos seus delegados nas negociações.

A 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) começou no domingo e termina em 12 de novembro, na cidade escocesa de Glasgow.

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos reúnem-se em Glasgow, na COP26, para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

A COP26 ocorre cerca de seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta entre 1,5ºC e 2ºC acima dos valores da época pré-industrial.

Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia da covid-19, segundo a ONU, que estima que ao atual ritmo de emissões as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7ºC.

