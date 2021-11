Cerca de 100 mil pessoas percorrem hoje as ruas de Glasgow, na Escócia, no maior protesto do Dia Global de Ação para a Justiça Climática. Exigem mudanças no sistema político e na economia para salvar o ambiente.

Os organizadores da manifestação, a Coligação COP26, esperam que entre 50.000 a 100.000 marchem pelas ruas de Glasgow, onde decorre a 26.ª conferência do clima das Nações Unidas (COP26), e milhões se manifestem em outras cidades do mundo, incluindo em Portugal.

Decisores políticos e milhares de especialistas e ativistas reúnem-se até 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, na COP26 para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 e aumentar o financiamento para ajudar países afetados a enfrentar a crise climática.

A COP26 decorre seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.

Apesar dos compromissos assumidos, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia de covid-19, segundo a ONU, que estima que ao atual ritmo de emissões, as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7 ºC.

