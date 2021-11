COP26: rascunho do Acordo de Glasgow não convence organizações ambientalistas

Os 197 países reunidos na Cimeira do Clima COP26 anunciaram um rascunho ambicioso para o Acordo de Glasgow, com cortes nas emissões poluentes previstos para 2022. A antecipadas das metas do Acordo de Paris é vista como a única forma para limitar o aquecimento global a 1,5ºC.

Está aberta a complexa maratona negocial o acordo final que irá encerrar a Cimeira do Clima. O rascunho deixa um apelo ao fim faseado do carvão e dos subsídios a combustíveis fósseis e reforça o financiamento dos países mais vulneráveis às alterações climáticas.

Apesar de ser ambicioso, este rascunho não convence as organizações ambientalistas que pedem mais financiamento dos países ricos e poluidores. Também os cientistas apelam a uma ação imediata para travar o aquecimento global até ao final do século e as previsões trágicas que poderão afetar mil milhões de pessoas.

O Acordo de Glasgow deve ser assinado até ao final da semana. O relatório da ONU avança que 2020 registou concentrações recorde de gases com efeito de estufa, mesmo com os compromissos assumidos nos últimos anos e a desaceleração económica provocada pela covid-19.