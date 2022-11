COP 27: "Não foi fácil", mas "conseguimos cumprir a nossa missão"

A cimeira do Clima chegou ao fim com um acordo histórico. Vai ser criado um fundo para compensar os países mais afetados pelas alterações climáticas. Já em relação à redução de emissões de gases com efeito de estufa os avanços foram poucos.

Aplausos num momento histórico: luz verde para o acordo que vem dar resposta à reivindicação dos países em vias de desenvolvimento. Foi finalmente aprovada a criação de um fundo para compensar as nações vulneráveis que têm sofrido danos climáticos.

Esta foi uma das questões centrais na Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas COP27

As Maldivas, nação com mais de mil e 100 ilhas que arriscam ficar submersas, anunciaram o passo importante .

As quase 200 delegações presentes na cimeira de Sharm el-Sheik, no Egito, precisaram de um dia extra para chegar a acordo em relação ao fundo de compensação.

A União Europeia chegou mesmo a ameaçar deixar as negociações caso o resultado não fosse alcançado.

Ficou também decidido a criação de um grupo de transição responsável pelas regras de funcionamento do fundo que terá de determinar quem serão os países contribuintes.