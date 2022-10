Polícia iraniana dispara contra multidão durante homenagem a Mahsa Amini

As forças de segurança iranianas dispararam hoje contra manifestantes reunidos na cidade natal de Mahsa Amini,Saghez. A jovem morreu depois de detida pela polícia da moralidade, numa cerimónia de homenagem ao fim dos tradicionais 40 dias de luto.

" As forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo e abriram fogo contra as pessoas na Praça Zindan de Saghez ", relatou o grupo de direitos dos curdos Hengaw, sediado na Noruega, no Twitter.

Desafiando um aparelho de segurança reforçado e a gritar "mulher, vida, liberdade" ou "morte ao ditador", uma multidão de homens e mulheres reuniu-se desde cedo em torno do túmulo da jovem no cemitério de Aichi, em Saghez, a cidade natal de Mahsa Amini, no Curdistão, no oeste do Irão, segundo vídeos publicados nas redes sociais.

Hoje, o 40.º dia após a morte de Mahsa Amini, marcou o fim do tradicional período de luto do Irão.

Na noite de terça-feira, as autoridades reforçaram o seu dispositivo em Saghez, mobilizando forças numa praça central e o acesso à cidade foi limitado.

De acordo com ativistas dos direitos humanos, as forças de segurança tinham advertido os pais da jovem contra a realização de uma cerimónia de homenagem na sua sepultura, chegando a ameaçar "a vida do filho".

Apesar disso, as pessoas começaram na madrugada de quarta-feira a chegar ao cemitério, onde, segundo a agência de notícias iraniana Fars, se terão reunido cerca de duas mil pessoas, mas imagens publicadas online por ativistas e defensores dos direitos humanos mostraram grandes multidões.