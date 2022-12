Sindicato mundial de jogadores chocado com possível condenação de futebolista do Irão

O sindicato mundial de jogadores de futebol mostrou-se chocado pela possibilidade da condenação à morte de um jogador profissional de futebol iraniano. A reação surge depois de terem sido divulgadas informações que apontam para a condenação de Amir Azadani por apoio aos protestos que estão a abalar o regime iraniano.

No Irão, alguns dos ex-jogadores mais conhecidos do país apelaram nas redes sociais à suspensão da sentença, mas nenhum dos representantes da selecção no Qatar se pronunciou ainda sobre o caso.

Nas últimas horas, surgiram também notícias que lançam dúvidas sobre o estado do processo movido contra o jogador de 26 anos. De acordo com a Al Jazeera, uma fonte ligada ao processo assegura que a sentença ainda não foi proferida.

Amir Azadini terá sido detido no dia 16 de novembro. É acusado de integrar um grupo armado alegadamente responsável pela morte de três elementos das forças de segurança durante uma manifestação.

Estima-se que em três meses de manifestações e de violenta repressão tenham morrido mais de 400 pessoas. Catorze mil terão sido detidas por participação nos protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini, a jovem curda que morreu depois de ter sido detida por infração às regras de utilização do véu islâmico.

Nas últimas semanas, duas pessoas condenadas à pena de morte foram executadas.