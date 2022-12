Quando no Qatar se realiza um Mundial de futebol, o Irão condena à morte um futebolista

Amir fazia parte do grupo de milhares de iranianos que foram para as ruas protestar por liberdade e respeito pelo direitos das mulheres, depois da morte Mahsa Amini - a jovem curda que morreu sob custódia da polícia depois de ter sido detida por não usar o véu adequadamente e violar os códigos de vestuário islâmicos. Amir fazia parte desse grupo até ser detido pelas autoridades iranianas em novembro e ter sido condenado à morte pelo regime de Teerão.

No momento em que se realiza o Campeonato do Mundo de futebol no Qatar, o Irão anunciou a condenação do futebolista Amir Nasr Azadani à pena máxima, ou seja, à morte.

“A FIFPRO está chocada e enojada com as notícias de que o futebolista profissional Amir Nasr-Azadani enfrenta a execução no Irão depois de fazer campanha pelos direitos das mulheres e pelas liberdades básicas no país”, disse o sindicato internacional de futebolistas..

“Uma das vítimas do Governo que mata crianças. Não execute Amir”, escreveu o antigo futebolista internacional iraniano.

Amir Nasr Azadani será a terceira pessoa a ser executada por causa da associação aos protestos desencadeados pela morte da jovem iraniana Mahsa Amini, depois de Majidreza Rahnavard e de Mohsen Shekari.

A decisão do regime de Teerão em condenar à morte o futebolista de 26 anos aconteceu numa altura em que se realiza a competição mais importante no “mundo” do futebol. O Irão foi uma das seleções que participou no Mundial no Qatar, mas não conseguiu ultrapassar a fase de grupos, com o português Carlos Queiroz ao comando.