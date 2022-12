Irão anuncia primeira execução de prisioneiro detido nos protestos

O prisioneiro foi a julgamento sob a acusação de "moharebeh", uma palavra farsi que significa "travar guerra contra Deus". Essa acusação tem sido feita contra outros detidos, nas décadas desde a implantação da República Islâmica do Irão, em 1979, e acarreta a pena de morte.

Segundo a Mizan, Shekari foi preso em 25 de setembro e condenado em 20 de novembro no Tribunal Revolucionário de Teerão, onde normalmente os julgamentos são à porta fechada.

A agência de notícias Mizan, detida pelo sistema judicial do Irão, avançou a execução de Mohsen Shekari, acusado de bloquear uma rua e ferir um militante islâmico com uma catana na capital, Teerão.

A "execução de Mohsen Shekari deve motivar fortes reações, caso contrário, enfrentaremos execuções diárias de manifestantes", escreveu o diretor do grupo ativista Iran Human Rights, com sede em Oslo.

"Esta execução deve ter rápidas consequências práticas internacionalmente," acrescentou Mahmood Amiry-Moghaddam, na rede social Twitter.

A execução surge um dia depois do Irão ter vivido uma jornada de greve, com o comércio parcialmente fechado e sobretudo manifestações de estudantes universitários contra o regime teocrático do país, reprimidas pelas forças de segurança.

Foi o terceiro e último dia de concentrações e greves convocado por ativistas no contexto dos protestos que abalam o país desde a morte, em setembro, da curda iraniana Mahsa Amini, após ter sido violentamente agredida e detida pela polícia da moralidade, responsável pelo cumprimento do rígido código de vestuário feminino na República Islâmica.

Esta onda de protestos sem precedentes no Irão desde a Revolução Islâmica de 1979 que instaurou o regime teocrático designado pelos seus líderes como "República Islâmica", foi desencadeada pela morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, de 22 anos, em Teerão.

Desde esse dia que há manifestações por todo o país, que têm aumentado de dimensão e intensidade e têm sido duramente reprimidas pelas forças de segurança, inclusive com munições reais, tendo já feito mais de 500 mortos e pelo menos 15 mil detidos.

Após quase três meses de contestação social, as autoridades iranianas anunciaram, de forma algo confusa, a dissolução da polícia da moralidade, responsável pela detenção e morte de Amini, mas o anúncio não acalmou a situação.