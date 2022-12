Primeira execução por protestos no Irão? "Podia ter sido adiada"

Na quinta-feira, já tinha sido executado, no Irão, o primeiro dos condenados à morte por participação nas manifestações no país. Tinha 23 anos.

Foi acusado de "bloquear uma rua em Teerão, criar medo e ferir intencionalmente um agente de segurança com uma arma branca".

Em entrevista exclusiva à SIC, que será transmitida na íntegra dentro de alguns dias, o embaixador do Irão em Portugal não questiona a decisão, mas sim o facto de as execuções ocorrerem neste período conturbado no país.

“Se foi a altura certa para levar a cabo essa execução? Acho que teria sido possível adiá-la para uma altura melhor, porque as pessoas estão motivadas, a sociedade está exaltada, houve dois ou três meses de protestos, portanto, talvez pudesse ter sido diferente, mas cabe às autoridades decidir isso”.

Declarações de Morteza Damanpak Jami.