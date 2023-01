General Soleimani morreu há três anos: Irão promete vingança contra os EUA

O Presidente do Irão promete vingança contra os Estados Unidos três anos depois da morte do general Soleimani. Entretanto, a polícia do país voltou a fiscalizar o uso do véu islâmico dentro de carros.

Centenas de iranianos reunidos na capital do país para homenagear o general Soleimani que foi morto há três anos, em janeiro de 2020, num ataque aéreo dos Estados Unidos, que o Irão considera tratar-se de um atentado terrorista.

Protestos anti-Governo têm-se repetido no Irão. A polícia está a fiscalizar o uso do hijab, o véu islâmico, dentro de veículos, algo que já não fazia de forma oficial desde a morte, em setembro, de Mahsa Amini, a jovem que não terá respeitado o código de vestuário imposto às mulheres.

No total, pelo menos cem iranianos, detidos nas manifestações dos últimos meses, enfrentam acusações puníveis com pena de morte e vários recursos têm sido rejeitados pela Justiça.