Coronavírus não confirmado em Portugal

A Direção-geral da Saúde não confirma um primeiro caso infeção por novo coronavírus em Portugal. As análises em laboratório, a duas amostras, efetuadas no Instituto Ricardo Jorge, ao caso suspeito, deram negativo.

Trata-se de um homem de 23 anos, que regressou há dias da China, esteve na cidade de Wuhan. Não é cidadão português, embora viva há vários anos em Portugal e apresentou sintomas de gripes, tendo sido internado no hospital Curry Cabral em Lisboa.

Embora não se confirmando o caso, a Direção-geral de Saúde mantém-se atenta e acompanha a situação, com organizações nacionais e internacionais para adoção de medidas que se verifiquem necessárias, como recomenda a Organização Mundial da Saúde e o Centro europeu para a prevenção e controle de doenças.

A DGS lembra que há orientações espefíficas para os profissionais em caso de suspeita ou confirmação de caso de infeção e foi também produzido material informativo para afixar nos aeroportos, portos e unidades de saúde.

Há recomendações específicas para os viajantes, sobretudo os que vão para a China:

Evitar contacto próximo com pessoas que apresentem sinais e sintomas de infeções respiratórias agudas;

Evitar contacto com animais, tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos e lavar frequentemente as mãos, sobretudo após espirrar ou tossir;

No regresso da China, os viajantes que apresentarem febre ou outros sinais de doença respiratória, devem ligaer para o SNS24 e evitar uma deslocação aos serviços de saúde.

A China impôs medidas restritivas na circulação de pessoas no país. As autoridades dizem que a propagação do coronavírus está a ser muito rápida.

À semelhança de outros países, o governo português admite retirar os 20 portugueses que estão na cidade de Wuhan, onde começou o surto. Alguns já pediram ajuda para sair.

