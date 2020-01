Coronavírus: Jovem com paralisia cerebral morre depois de família ficar em quarentena

Um adolescente de 17 anos com paralisia cerebral foi encontrado morto em casa, numa vila na China, depois de a família ter sido colocada em quarentena devido ao novo coronavírus. As autoridades investigam agora as causas da morte, avança o La Vanguardia.

Yan Cheng foi encontrado no quarto, já sem vida, seis dias depois do pai e do irmão terem sido retirados de casa e colocados numa unidade de saúde a 25 quilómetros de distância, da qual não podiam sair por suspeita de terem contraído o vírus.

Através da rede social chinesa Weibo, o pai deixou vários pedidos de ajuda dirigidos a familiares e autoridades para que não deixassem o filho sozinho em casa. A tia do jovem ainda conseguiu cuidar do rapaz nos primeiros dias, mas também ela acabou por ficar doente e ficar isolada. As autoridades da vila onde vivia também o visitaram, mas apenas o alimentaram duas vezes ao longo de seis dias.

COMO SURGIU O NOVO CORONAVÍRUS?

Os primeiros casos apareceram em meados de dezembro na cidade chinesa de Whuan, quando começaram a chegar aos hospitais pessoas com uma pneumonia viral. Percebeu-se que todas as pessoas trabalhavam ou visitavam com frequência o mercado de marisco e carnes de Huanan, nessa mesma cidade. Ainda se desconhece a origem exata da infeção, mas terão sido animais infetados, que são comercializados vivos, a transmiti-la aos seres humanos.

