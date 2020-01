Declarada emergência de saúde pública internacional

O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS), decidiu esta quinta-feira declarar emergência de saúde pública internacional devido ao surto do novo coronavírus.

O anúncio foi feito há instantes.

Portugueses repatriados da China chegam a Lisboa no sábado

Os 17 portugueses repatriados da China chegam ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, no sábado. Viajam com a equipa médica que os vai buscar a Marselha, em França.

O grupo de portugueses retidos em Wuhan, a cidade onde foi detetado o novo coronavírus que já matou 170 pessoas, vai ser retirado na sexta-feira.

O avião, que vai fazer o repatriamento dos cidadãos portugueses e outros europeus desde aquela cidade, situada no centro da China, saiu esta quinta-feira de manhã do aeroporto de Beja em direção a uma das pistas da base aérea n.° 11, de onde descolou às 10:06. O voo vai parar em Paris e na sexta-feira segue para Hanói, no Vietname, de onde partirá para a China.

Ao que a SIC apurou, o voo de regresso de Wuhan aterra na base militar francesa de Istres, perto de Marselha, no sábado às 10:30. É de lá que o grupo de portugueses vai viajar para Portugal, juntamente com uma equipa médica.

