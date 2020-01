Coronavírus: "Atitude e declaração da OMS era inevitável"

O especialista em Geopolítica Asiática, Paulo Duarte, considerou esta quinta-feira que se está a assistir a um paradoxo da globalização. Porém, o Presidente da Câmara de Comércio Luso-Chinesa, João Marques da Cruz, realçou que tem sido levado a cabo um esforço logísitico na China. Já o coordenador do gabinete de crise para o coronavírus, Filipe Froes, afirmou que a declaração da Organização Mundial de Saúde vai permitir eficácia no repatriamento.

212 MORTOS E MAIS DE 8 MIL INFETADOS

O surto do coronavírus na China infetou no país quase 8 mil pessoas e matou 212, de acordo com o mais recente balanço, divulgado esta quinta-feira pelas autoridades chinesas

Outros 82 casos de infeção foram reportados por 18 países da Ásia, Europa, Médio Oriente, América do Norte e Oceânia, sete dos quais assintomáticos.

O surto foi detetado em dezembro na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China.

