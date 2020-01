Dois primeiros casos confirmados de coronavírus em Itália

O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte revelou esta quinta-feira a existência de dois casos confirmados de coronavírus no país.

Conte anunciou também a suspensão do tráfego aéreo entre Itália e China.

Itália é o quarto país europeu a confirmar casos da infeção vírica, depois de França, Alemanha e Finlândia.

Declarada emergência de saúde pública internacional

O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS), decidiu esta quinta-feira declarar emergência de saúde pública internacional devido ao surto do novo coronavírus

Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial. Para a declarar, a OMS considera três critérios: uma situação extraordinária, de risco de rápida expansão para outros países e de resposta internacional coordenada.

A decisão é conhecida depois de o Comité de Emergência da OMS se ter reunido novamente, depois de há uma semana ter considerado prematura a emergência internacional.

Esta é a sexta vez que a OMS declara emergência de saúde pública internacional.

171 MORTOS E MAIS DE 7.700 INFETADOS

O surto do coronavírus na China infetou no país 7.736 pessoas e matou 171, de acordo com o mais recente balanço, divulgado esta quinta-feira pela OMS.

Outros 82 casos de infeção foram reportados por 18 países da Ásia, Europa, Médio Oriente, América do Norte e Oceânia, sete dos quais assintomáticos.

O surto foi detetado em dezembro na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China.

