Coronavírus: China alerta contra pânico inútil e medidas excessivas de prevenção

A China avisou esta sexta-feira o mundo contra o pânico inútil e as medidas excessivas de precaução. O aviso do país que tem 99% dos infetados é feito no dia em que se agravou o surto de coronavírus. Há agora dez mil doentes e mais de duzentos mortos, quase todos na província de Hubei.

CHINA AUTORIZA REPATRIAMENTO DE PORTUGUESES

O Governo português anunciou que as autoridades chinesas deram autorização para o repatriamento dos cidadãos nacionais retidos em Wuhan, devido ao novo coronavírus, e que o voo "será realizado logo que respeitados os devidos procedimentos".

O avião que vai buscar cidadãos portugueses a Wuhan parte esta noite de Paris, às 21h50, hora local. A chegada do aparelho a Marselha, à base militar de Istres, vindo de Wuhan, no domingo, está prevista para as 6h50, hora local.

