Primeiro caso confirmado de coronavírus em Espanha

Espanha anunciou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no país, um cidadão alemão de um grupo de cinco que estava em observação em La Gomera, nas Canárias.

O Conselho de Saúde do Governo de Canárias adiantou que o resultado das análises feitas pelo Centro Nacional de Microbiologia do Instituto de Saúde Carlos III confirmou que uma das cinco pessoas que se mantinham em observação em La Gomera deu positivo.

"Trata-se de um grupo de cinco turistas alemães, dois dos quais mantiveram contacto direto com uma pessoa contagiada [pelo novo coronavírus] na Alemanha", adianta a agência noticiosa Efe.

CASO SUSPEITO NO PORTO

Um homem foi esta sexta-feira internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, com suspeitas de poder estar infetado com o coronavírus.

Em comunicado, a DGS revela que o homem "regressou da China no dia 22 de janeiro, onde teve contacto com um cidadão com provável infeção" pelo novo coronavírus. Vai ficar em isolamento no serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João.

Depois de recolhidas as análises, o despiste será feito pelo Instituto Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa. Os resultados devem ser conhecidos este sábado.

