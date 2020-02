Coronavírus provoca graves prejuízos na China

O coronavírus já fez 490 mortos e mais de 24 mil infetados, na China, com cada vez mais cidades a ficarem de quarentena no centro do país.

Parte do comércio está encerrado em Pequim e a pneumonia viral está a provocar graves prejuízos no país.

For a do território chinês, as medidas de controlo e contenção são já a norma. Dois navios de cruzeiro estão sob vigilância em águas asiáticas.

