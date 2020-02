Sete pessoas com passaporte português em quarentena, a bordo de um navio de cruzeiro em Hong Kong

O Governo de Macau diz que há sete pessoas com passaporte português a bordo do World Dream, um navio de cruzeiro, em quarentena no porto de Hong Kong.



As autoridades macaenses não confirmaram se se trata, ou não, de pessoas que residem em Macau, onde existem milhares de portadores de passaporte nacional.



O navio está atracado, há dois dias, para que os 3 mil e 600 passageiros e tripulação façam exames médicos, depois de ter sido confirmado que três turistas chineses, que tinham viajado anteriormente no barco, estão infetados com o novo coronavírus.



O executivo de Macau tinha conhecimento de 3 portadores de passaporte português dentro do World Dream mas, nas últimas horas, divulgou que afinal são 7 e garantiu que, se não forem residentes na região, serão contactadas as autoridades consulares de Portugal.



O navio atracou na quarta-feira no terminal Kai Tak em Kowloon, onde chegou depois de ser rejeitado pelas autoridades de Taiwan.

