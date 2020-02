Confirmados 61 casos de infeção no navio de cruzeiro atracado no Japão

Mais 41 novos casos, foram confirmados pelas autoridades japonesas, entre os passageiros e tripulantes do Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama.

Os novos resultados positivos, elevam para 61 os doentes que já estão internados em hospitais de Tóquio e que saíram do navio.

As autoridades japonesas, entretanto, recusaram-se a deixar atracar outro cruzeiro, o Westerdam, proveniente de Hong Kong, com receio que possa transportar mais casos.

Há cerca de 3 mil e 700 a bordo do Diamond Princess. Estão em quarentena forçada, desde que se soube que um homem, de 80 anos, que tinha viajado no navio há um mês, estava infetado com o coronavírus.

No World Dream, ancorado em Hong Kong, e onde estão 7 portadores de passaporte português, não há mais nenhum novo caso de contágio e os testes continuam a dar negativo para as mais de 3 mil e 600 pessoas a bordo.

No entanto, a quarentena mantém-se como medida de segurança já que, pelo menos 8 pessoas que viajaram no navio, anteriormente, estão doentes com a pneumonia viral.

As maiores empresas de cruzeiros, que operam na Ásia, já cancelaram várias viagens e não estão a aceitar, nos outros destinos, qualquer passageiro que tenha estado na China nos últimos 15 dias.

Veja mais aqui: