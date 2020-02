Médicos chineses celebram cura de crianças infetadas com coronavírus

A Organização Mundial de Saúde disse esta sexta-feira que ainda é cedo para tirar conclusões, mas salienta que o facto de, pela primeira vez , ter diminuido o número diário de casos da nova pneumonia viral é positivo. Na cidade de Wuhan, no ponto zero do surto, os médicos celebraram a recuperação dos doentes.

