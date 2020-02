Chineses questionam morte do médico que alertou para o coronavírus

Li Wenliang foi o primeiro a avisar outros médicos do Hospital de Wuhan para a necessidade de se protegerem, com batas e luvas, contra o vírus. Foi preso, com outros médicos, por lançar rumores e perturbar a ordem social.

Na quinta-feira foi anunciada a sua morte, vítima do novo coronavírus. Na plataforma Weibo, semelhante ao Twitter, milhares de chineses levantam a hipótese de ter sido assassinado.

