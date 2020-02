Oito portugueses estão a bordo do paquete Diamond Princess ao largo de Yokohama, no Japão, onde existem 61 casos confirmados de coronavírus. Segundo as autoridades de saúde, entre o grupo de naciolidade portuguesa - cinco tripulantes e três passageiros - não há motivos de preocupação, visto que não apresentam sintomas. Também os portugueses repatriados no fim-de-semana, que permanecem no hospital Pulido Valente, continuam sem apresentar sinais de coronavírus.

