França confirma cinco novos casos de infeção com o coronavírus

Cinco novos casos de infeção com o novo coronavírus foram diagnosticados em França, elevando para 11 o número total de pessoas infetadas naquele país, divulgou hoje o Governo francês, informando ainda que os pacientes em questão estão estáveis.

Segundo indicou a ministra da Saúde francesa, Agnès Buzyn, os cinco novos casos diagnosticados na região de Alta Sabóia são quatro adultos e uma criança, todos de nacionalidade britânica.

A responsável precisou que estas pessoas tiveram contacto com um cidadão britânico infetado que esteve em janeiro em Singapura e que no regresso à Europa passou alguns dias em França, na localidade de Contamines-Montjoie (nos Alpes franceses), onde contaminou várias pessoas.

Os cinco novos pacientes foram internados na sexta-feira à noite num hospital em Lyon.

"O seu estado clínico não apresenta qualquer sinal de gravidade", referiu Agnès Buzyn, acrescentando que as autoridades francesas estão a tentar localizar e informar as pessoas que terão estado em contacto com o cidadão britânico infetado.

Os outros seis casos de infeção do novo coronavírus, que foram confirmados na semana passada pelas autoridades francesas, continuam internados num hospital em Paris especializado em doenças infetocontagiosas.

O novo coronavírus (2019-nCoV), que pode provocar doenças respiratórias potencialmente graves como a pneumonia, foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei (centro da China).

Desde então, e a par do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, foram confirmados outros casos de infeção do novo coronavírus em mais de 20 países.

Os últimos dados das autoridades chinesas confirmam pelo menos 722 mortos, a grande maioria na província de Hubei, e mais de 34 mil infetados em território chinês.

Em termos globais, o número de infetados supera os 34.800 casos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.



