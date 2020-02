A ministra da Agricultura pediu desculpa pelas declarações que fez sobre as consequências positivas que o coronavírus podia trazer às exportações nacionais. Lamenta ainda a interpretação dada às suas palavras.

Maria do Céu Albuquerque falou aos jornalistas esta manhã durante a inauguração da Feira do Pastor e do Queijo de Penalva do Castelo, no distrito de Viseu.

Veja também: