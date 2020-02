Japão anuncia primeira morte devido ao coronavírus

As autoridades japonesas anunciaram a morte de uma mulher de 80 anos, por causa do coranavírus, que residia numa localidade nos arredores de Tóquio, tornando-se na primeira vítima mortal no país.

Foi identificado um novo caso de infeção, num taxista que também está doente. Esta é uma confirmação que eleva o nível de preocupação em todo o país, uma vez que demonstra que a propagação está a alastrar.

Entretanto, já são 218 as pessoas com a doença e que estavam a bordo do navio de cruzeiro atracado em Yokohama.



