Coronavírus chega a África. Egito confirma primeiro caso

O Egito confirmou esta sexta-feira o primeiro caso do novo coronavírus, naquela que é a primeira confirmação no continente africano.

As autoridades dizem que se trata de um paciente estrangeiros, que foi colocado em isolamento num hospital em Cairo.

Através de um comunicado citado pela agência Reuters, o ministro da Saúde egípcio confirmou que informou imediatamente a Organização Mundial de Saúde e que tomou todas as medidas preventivas necessárias. Não adiantou, no entanto, a nacionalidade da pessoa em isolamento.

A OMS no Egito disse no Twitter que a pessoa tem o vírus, mas que não apresentou sintomas, e que está numa condição estável.

Coronavírus

O coronavírus já provocou a morte de 1.383 pessoas e infetou mais de 65 mil por todo o mundo. a maioria dos casos ocorreu na China, onde o surto foi detetado no final do ano passado.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Em Portugal, uma criança regressada da China está internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, por suspeitas de infeção. Trata-se do sétimo caso suspeito em Portugal, depois de os anteriores terem sido declarados negativos.

