Criança que esteve na China internada em Lisboa por suspeita de infeção por coronavírus

Há mais um caso suspeito de infeção por coronavírus em Portugal.

De acordo com uma nota da Direçãogeral da Saúde trata-se de uma criança regressada da China que está agora internada no hospital Dona Estefânia em Lisboa.

A criança fica internada e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).



Este é o sétimo caso suspeito de infeção em Portugal. Todos os outros deram negativo para a presença do novo coronavírus.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.