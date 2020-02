Portugal continua sem casos confirmados do novo coronavírus

Uma criança que veio da China e está internada em Lisboa era o novo caso suspeito de coronavírus, mas a Direção-Geral da Saúde confirmou esta sexta-feira que as análises deram negativo.

Quantos aos 20 cidadãos que estão em isolamento voluntário, devem regressar a casa este sábado, se os segundos testes a que foram submetidos confirmaram a ausência de infeção pelo vírus que provoca a doença Covid-19.

Veja também:

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.